Fenerbahçe Final Four’u erteledi

Euroleague'de
play-off çeyrek final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 81-78 mağlup oldu.
Mücadelenin büyük bölümünü üstün götüren sarı-lacivertliler, son çeyrekte rakibin hücumlarına karşılık veremeyince parkeden üzgün ayrıldı. Ev sahibi takımda Tubelis, 26 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. F.Bahçe'de Wade Baldwin'in 16 sayısı yenilgiyi engelleyemedi. Serinin ilk 2 maçını Kanarya kazanmıştı, böylece durum 2-1'e geldi. 3 galibiyet alan tarafın Final Four'a kalacağı seride 4. müsabaka yarın yine Litvanya'da oynanacak.