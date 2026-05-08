Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius'tan Final Four sözleri!
Giriş Tarihi: 9.05.2026 00:50

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague’de Final Four’a yükselmelerini değerlendirdi.

EuroLeague play-off serisinde Zalgiris Kaunas'ı 3-1'le geçen ve Final Four bileti alan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius açıklamalarda bulundu.

Sarunsas Jasikevicius şu sözleri dile getirdi:

"Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu seri boyunca ve öncesinde birçok şeyin üstesinden geldiler. Birçok insan belki de bizden şüphe ediyordu ama onlar bunların üstesinden gelip kazanmayı ve bu performansı ortaya koymayı başardılar.

Bir önceki karşılaşmada maça başlangıcımızdan sonra biraz rahatladık ve belki de galibiyeti bu sebeple kaçırdık. Bugün de tam tersiydi. Mücadele ile karşılaşmaya tutunduk ve Final Four'a kalmayı başardık."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#EUROLEAGUE #FENERBAHÇE BEKO #SARUNAS JASİKEVİCİUS

