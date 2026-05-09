Final Four’un efendisi!

EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez Final Four'a kalmayı başardı. Play-off çeyrek final serisinin ilk 2 maçında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı yenen, üçüncü karşılaşmayı kaybeden sarılacivertliler, dün büyük çekişmeye sahne olan müsabakayı 94-90 kazanarak seride durumu 3-1'e getirdi ve Final Four biletini aldı. Mücadeleye iyi başlayan temsilcimiz, ilk çeyreği 25-20 önde kapatırken soyunma odasına 47-42 üstün gitti. Üçüncü periyodu Zalgiris 62-61 galip tamamlarken normal süre 80-80 bitince uzatmalara geçildi. Bu bölümde Kanarya, Talen Horton-Tucker'ın etkili oyunuyla parkeden 94-90 galip ayrıldı. Tucker ve Birch 21 sayı atarken Baldwin 14, Biberovic 11, Melli de 10 sayıyla çift haneye ulaştı. EuroLeague'de iki şmapiyonluğu bulunan Fenerbahçe, 8. kez Final Four'a kaldı. Başantrenör Sarunas Jasikevicius da kariyerinde 7. defa bu başarıyı elde etti.

'ŞÜPHE EDİYORLARDI EDİYORLARDI'

Jasikevicius: Birçok insan belki de bizden şüphe ediyordu ama oyuncularım, bunların üstesinden gelip kazanmayı ve bu performansı ortaya koymayı başardılar. Biberovic: Takımla gurur duyuyorum. Kafamızda tek şey var. İki galibiyet daha almamız gerekiyor. Nando De Colo: Müthiş bir başarı. Harika bir zafere imza attık ve adımızı Final Four'a yazdırdık. Çok zor oldu ama iyi savaştık. Talen-Horton Tucker: Çok mutluyum ama henüz işimiz bitmedi. Böyle anlar için yaşıyoruz.



MAÇLAR ATİNA'DA

FINAL Four organizasyonu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 22-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Diğer eşleşmede ise Real Madrid yer alacak. İspanyol takımının rakibi, Panathinaikos veya Valencia Basket olacak. Seride durum 2-2, son maç 12 Mayıs'ta.