Trabzonspor kazandı, Mersinspor küme düştü!

Giriş Tarihi: 10.05.2026 18:10

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Mersinspor karşısında 90-80 galip geldi. Mersinspor, Karşıyaka'nın Bursaspor'u mağlup etmesi sonrası lige veda etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Mersinspor'u 90-80 yendi. Mersin ekibi, lige veda etti.

Mücadelede ilk sayı konuk ekipte March'ın dışarıdan atışıyla geldi. Trabzonspor, Berk Demir, Hamm ve Reed'in bulduğu sayılarla karşılık vererek ilk periyodu 25-20 önde tamamladı.

İkinci periyota Reed ve Taylor'un etkili oyunuyla hızlı başlayan ev sahibi ekip, 14. dakikada farkı 12'ye kadar çıkardı. (35-23) Trabzonspor, üstünlüğünü hissettirdiği periyotu 49-33 önde bitirdi.

Trabzonspor, Ege Arar'ın hücum ribauntlarındaki etkili oyunuyla üçüncü periyotu 66-55'lik skorla üstün geçti.

Bordo-mavililer, son periyotu da önde bitirerek maçtan 90-80 galip ayrıldı.

Mesinspor, ONVO Büyükçekmece Basketbol'un ardından lige veda eden ikinci takım oldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
