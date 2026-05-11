Mucize: 84-82

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka, son hafta maçında evinde Bursaspor'u son saniyede attığı sayıyla 84-82 mağlup ederek 1. Lige düşmekten kurtuldu.
Ligde 52 sezondur aralıksız mücadele eden İzmir
temsilcisi, alt sıradaki rakipleri Aliağa Petkimspor ve Mersinspor'un kaybettiği haftada kazandı ve ligde kalmayı başardı. Köklü kulüplerden Karşıyaka
, 1986-87 ile 2014-15 sezonunda lig şampiyonluğu, 1986-87 ve 2014'te Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2014'te de Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Yeşil-kırmızılılar, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonunda da finalde mücadele etme başarısı göstermişti.