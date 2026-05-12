NBA'yi sarsan ölüm! Brandon Clarke, 29 yaşında hayatını kaybetti...
Giriş Tarihi: 12.05.2026 21:43

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Memphis Grizzlies, 29 yaşındaki basketbolcu Brandon Clarke'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

NBA takımlarından Memphis Grizzlies'in 29 yaşındaki oyuncusu Brandon Clarke, hayatını kaybetti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Brandon Clarke'ın trajik kaybı nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Brandon, olağanüstü bir takım arkadaşı ve çok daha iyi bir insandı. Organizasyonumuz ve Memphis toplumu üzerindeki etkisi unutulmayacak.

Bu zor zamanda ailesine ve sevenlerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

29 yaşındaki pivot, Memphis'te 7 sezon boyunca maç başına ortalama 10.2 sayı ve 5.5 ribaund ortalaması ile oynadı.

