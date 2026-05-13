Basketbol derbisinde kazanan Beşiktaş GAİN!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, ezeli rakibini deplasmanda 85-72'lik skorla geçti. Kartal, bu sonucun ardından ligi 25 galibiyetle tamamlarken, bir maç eksiği olan sarı-lacivertliler 24 galibiyette kaldı.

Fenerbahçe, 30. hafta erteleme maçında Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Kanarya, rakibini mağlup etmesi durumunda ikili averajdan ötürü sezonu lider tamamlayacak.

Fenerbahçe'de Nicolo Melli 12 sayı, 4 ribaund; Onuralp Bitim 11 sayı; Wade Baldwin 8 sayı, 6 asist; Talen Horton-Tucker 8 sayı, 2 ribaund ile mücadele etti.

Beşiktaş'ta ise Jonah Mathews 16 sayı, 2 ribaund, 2 asist; Brynton Lemar 12 sayı, 2 ribaund, 3 asist; Devon Dotson 14 sayı, 3 ribaund, 5 asist; Ante Zizic 10 sayı, 5 ribaund ile oynadı.

1. Periyot: 9-26

Devre: 28-49

3. Periyot: 52-65

