Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic: "Taraftarımız şunu bilsin ki geri geldik"
Giriş Tarihi: 13.05.2026 21:50

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından, "Normal sezonu tamamlamış olduk. Son EuroLeague şampiyonunu ile liderliği paylaşıyoruz. Taraftarımız şunu bilsin ki biz geri geldik." dedi.

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29'uncu hafta erteleme maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Başantrenör Dusan Alimpijevic, maçın ardından konuştu.

Galibiyeti hak ettiklerini ifade eden Alimpijevic, "Galibiyeti hak ettik. Onlardan daha fazla mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Momentumu iyi kullanmaya çalıştık. Fenerbahçe'nin Dörtlü Final durumunu göz ettik.

Oyuncularım kazanmak için her şeyi yaptılar onları tebrik ediyorum. Normal sezonu tamamlamış olduk. Son EuroLeague şampiyonunu ile liderliği paylaşıyoruz. Taraftarımız şunu bilsin ki biz geri geldik. Tüm taraftarımızı 26'sındaki Galatasaray eşleşmesine bekliyoruz." dedi. (beIN SPORTS)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BEŞİKTAŞ GAİN #FENERBAHÇE BEKO #TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ #EUROLEAGUE #DUSAN ALİMPİJEVİC

