Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic: "Taraftarımız şunu bilsin ki geri geldik"

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29'uncu hafta erteleme maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Başantrenör Dusan Alimpijevic, maçın ardından konuştu.

Galibiyeti hak ettiklerini ifade eden Alimpijevic, "Galibiyeti hak ettik. Onlardan daha fazla mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Momentumu iyi kullanmaya çalıştık. Fenerbahçe'nin Dörtlü Final durumunu göz ettik.

Oyuncularım kazanmak için her şeyi yaptılar onları tebrik ediyorum. Normal sezonu tamamlamış olduk. Son EuroLeague şampiyonunu ile liderliği paylaşıyoruz. Taraftarımız şunu bilsin ki biz geri geldik. Tüm taraftarımızı 26'sındaki Galatasaray eşleşmesine bekliyoruz." dedi. (beIN SPORTS)

