TBF ile Ülker arasında sponsorluk anlaşması imzalandı





Özgür Kölükfakı: "TBF ile imzalayacağımız anlaşmayla milli takımlar resmi sponsoru oluyoruz"

Ülker'in sporla iç içe geçen uzun yolculuğunda çok önemli bir haberi paylaşmak için bir araya geldiklerini söyleyen Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, "Türkiye Basketbol Federasyonu ile imzalayacağımız iş birliği anlaşmasıyla milli takımlar resmi sponsoru oluyoruz. Bizim mutlu eden bir diğer iş birliği ise Basketbol Gençler Ligi'ne isim sponsoru olmak. Lig bundan sonra Ülker Basketbol Gençler Ligi olarak anılacak. Ayrıca, şu an içinde bulunduğumuz bu eşsiz spor kompleksindeki üç alt yapı salonu Ülker Basketbol Alt Yapı Salonları olarak adlandırılacak. İsimleriyle sizin de aşina olduğunuz markalarımız: Ülker Halley, Ülker Go Fresh ve Ülker Çizi olacak. Bu iş birliği sıradan bir iş birliği değil. Türk basketbolunun geleceğine, çocuklarımıza ve gençlerimize yaptığımız güçlü bir yatırımın göstergesi. Çünkü biz, sporun ve sanatın çocuklarımız ve gençlerimiz üstündeki iyileştirici gücüne inanıyoruz" cümlelerine yer verdi.



"Türk sporuna değer katmaya devam ediyoruz"

Sporun, Ülker'in DNA'sında olduğunun altını çizen Kölükfakı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sporu ve sporcuyu desteklemek, kurucumuz merhum Sabri Ülker'den bu yana hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konu. Uzun yıllardır futbol ve basketbol başta olmak üzere Türk sporuna değer katmaya devam ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden sonra bugün de Türkiye Basketbol Federasyonu ile iş birliği anlaşmasına imza atıyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu ile bugün attığımız bu adımın temelinde Ülker'in basketbolla uzun yıllara dayanan ilişkisi var. Basketbol ülkemizde çok geniş kitlelere ulaşan ve gençlerin ilgi gösterdiği bir spor dalı. Ülkerspor döneminden bu yana basketbolun bizim için özel bir yeri var. Aslında bu yolculuk fabrikamızdaki bir basketbol potasıyla başlayıp Türkiye'nin ve hatta Avrupa'nın zirvesine çıkan bir hikayeye dönüştü. Ülkerspor ile geçmişte önemli başarılar yakalamıştık. Ülkerspor; 4 lig şampiyonluğu, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 kez de Türkiye Kupası'nı kazanma başarısını göstermişti. 2006-2015 arasında Fenerbahçe'nin basketbol şubesiyle güçlerimizi birleştirerek Fenerbahçe Ülker dönemini yaşadık. Ve 2017'de Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Ülker Metro'nun sponsorluğunda EuroLeague kazanarak Türk ve basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran büyük bir zafer elde etti. 2005-2011 yılları arasında Cola Turka ile Beşiktaş, Cafe Crown ile Galatasaray Erkek Basketbol Takımlarının sponsoru olduk. Basketbola desteğimizi tesisleşmeyle de taçlandırdık. 2012 yılında Fenerbahçe basketbol takımlarının maçlarına ev sahipliği yapan, çok amaçlı kullanılabilen Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Ataşehir'de hizmete girdi. Bu açılıştan 10 yıl sonra da Türkiye'nin ilk basketbol müzesi olan Fenerbahçe Basketbol Müzesi, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kamuoyuyla buluştu."



"Hidayet Türkoğlu'nun varlığı da bizlere gerçekten güç veriyor"

Basketbolu her alanda hep desteklediklerini söyleyen Özgür Kölükfakı, Türkiye Basketbol Federasyonu ile geçmişte 11 kez Türkiye'nin çeşitli illerinde TBF-Ülker Basketbol Minikler Şenliği düzenlediklerini dile getirdi. Kölükfakı, "Elbette bu iş birliğinde Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kıymetli başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu'nun varlığı da bizlere gerçekten güç veriyor. Sayın Türkoğlu gerek profesyonel sporculuk yıllarında imza attığı başarılarla gerekse de federasyon başkanlığı sürecinde vizyonuyla ülke basketbolunun gelişimine çok değerli katkılar sağlamış ve sağlamaya da devam eden bir isim. İçinde bulunduğumuz tesis de kendisinin Türk basketboluna verdiği bu önemli katkılardan bir tanesi. Eminim bu salonlardan çıkıp önümüzdeki yıllarda Türk ve dünya basketboluna damgasını vuracak sporcularımız da kendisini örnek alarak yollarına daha sağlam adımlarla devam edecekler. Ayrıca kendisini FIBA tarafından Hall of Fame 2026 listesine dahil edilmesinden dolayı yürekten tebrik ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

TBF ile Ülker arasındaki iş birliği anlaşmasının basın toplantısı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

