Dusan Alimpijevic: Sanırım hiç kimse buna inanmazdı!

Dusan Alimpijevic, siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 85-72 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Derbi galibiyeti dolayısıyla harika hissettiklerini belirten Sırp başantrenör, "Bu, Beşiktaş'ın tarihinde tek bir sezondaki en fazla galibiyet sayısı. Bu sezon bir rekor daha kırdık ve bunun için oyuncularımla ve kulübümle gurur duyuyorum. Harika işler başardık. Normal sezonu birinci ya da ikinci bitireceğimizi görmek için Fenerbahçe Beko'nun son maçını bekleyeceğiz. Oyuncularım tüm övgüleri hak ediyor. Eğer sezon başlamadan önce biri bize gelip, son maç öncesinde birinci mi ya da ikinci mi olacağımızı bekleyeceğimizi söyleseydi, sanırım hiç kimse buna inanmazdı. Bu derbi galibiyeti, herkes için güven demek." ifadelerini kullandı.

EuroCup şampiyonluğa ulaşamadıkları için büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getiren Dusan Alimpijevic, sürdürülebilir başarının önemine vurgu yaptı.

EuroCup'ta kötü bir sezon geçirmediklerini kaydeden Alimpijevic, "EuroCup'ı kazanamadığımız için büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Final oynadık. Kulüp tarihinde ilk kez EuroCup'ta bunu başardık. Her şey tutarlılık gerektirir. EuroLeague'de 4 kez Final Four'a yükselen takımlar var. Yatırım yapmayı bırakıyorlar mı? Hayır, bırakmıyorlar. Her sezon yatırım yapıyorlar ve tekrar oraya çıkıyorlar. Tutarlılık, ciddi bir kulüp olup olmadığınızı gösterir." şeklinde görüş belirtti.

