NBA’de Cleveland Cavaliers, seride 3-2 öne geçti!

Cleveland Cavaliers, Little Caesars Arena'da oynanan maçta Detroit Pistons'a konuk oldu. Cavaliers, mücadeleyi 117-113 kazandı ve seride durumu 3-2 yaptı.

Konuk ekipte James Harden 30 sayı, 8 ribaunt ile takımının en skorer ismi oldu.

Donovan Mitchell 21, Max Strus 20 ve Jarrett Allen 16 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Pistons'ta Cade Cunningham 39 sayıyla maçın en skoreri olurken Daniss Jenkins 19 sayıyla maçı tamamladı.

Serinin 6. maçı, cuma günü Cavaliers'ın sahası Rocket Arena'da oynanacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör