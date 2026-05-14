Yiğit Arslan: "Beşiktaş olarak iyi bir performans gösterdik"

Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi 29'uncu hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 85-72 yendi. Maçın ardından Beşiktaş GAİN'in Kaptanı Yiğit Arslan, açıklamalarda bulundu.

EuroLeague Final Four'unda Fenerbahçe'yi destekleyeceklerini belirten Yiğit Arslan, "Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Tekrar final-fourdalar. Bu başarıyı tekrar etmek çok zor. Bir Türk takımı olarak onları orada destekleyeceğiz tabii ki. Zorlu bir seriden geldiler, yorgundular.

Belki de akılları final-fourdaydı. Biz Beşiktaş olarak iyi bir performans gösterdik. Evimizde Galatasaray'a kaybettikten sonra taraftarlarımız için bir adım atmamız gerekiyordu. Bunu konuştuk. Güzel bir oyun oynadık ve kazandık. Tabii ki önemli olan play-offlar. Çalışarak devam edeceğiz" diye konuştu.

"ÇOK ZORLU BİR LİG OLDU"

Sezonun genelini değerlendiren ve Beşiktaş'ın basketbolda son yıllardaki yükselişinden bahseden Arslan, "Bence bütün takımlar için çok zorlu bir lig oldu. Son hafta, son saniye düşen takımlar belli oldu. Play-offun yerleri son hafta belli oldu. Türkiye Basketbol Süper Ligi şu an Avrupa liglerinin en iyilerinden birisi belki de en iyisi. Biz 3 yıldır burada bir sistemin, organizasyonun parçaları olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bazen kötü günler oluyor. Bu kötü günleri yaşamadan da yükselemiyorsunuz. 3 yıl önce yarı finalde 3-0 elenirken şimdi final serilerinde oynuyoruz. 3 yıl öncesi kulüp için daha da kötü. Sonuçta bir saygıyı da hak ediyoruz. Ben bütün takımı, teknik ekibi, çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Tepkiler oluyor ama ben hepsinin arkasındayım. Göreceğiz bakalım bu sezonu nasıl bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

"UZUN ZAMAN ATLATAMADIK AMA HAYAT DEVAM EDİYOR"

EuroCup final serisinde JL Bourg Basket'e 2-0 mağlup olmalarının kendilerini üzdüğünü belirten Yiğit Arslan, "Üstüne koyarak devam ediyoruz ki bu finaller oynanıyor. Yerinde saysan veya geriye gitsen, takım olarak her parçası ilerlemese bu başarıları elde edemezsiniz. Önümüzde her zaman geliştirilecek, iyi oynanacak maçlar var. Biraz da Türkiye'de işler, bugün iyiysen iyisin yarın kötü oynarsan kötüsün. Bu iş böyledir. Final serisinde önce takım kaptanı olarak kendimi koyarak sonrasında takım arkadaşlarımdan kim sorumluysa yapamadık. Bunu kabul ettik. Uzun zaman atlatamadık ama hayat devam ediyor. Çok şükür bugünlerde tekrar final oynamak için çaba sarf ediyoruz. Kulübün adını iyi yerlere çıkarmaya çalışıyoruz. Biz bu yüzden para alıyoruz. Taraftarlar tepki gösteriyor ama genel bakışta bizi anlayacaklardır. Biz de onlar kadar üzülüyoruz. Belki daha fazla üzülüyoruz. Orada ter döküyoruz ve bütün bir yılın emeği var. Sağlık olsun" dedi.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Yiğit Arslan sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Aslında maçın genelini iyi oynadık. Küçük detaylar belli etti. İlk maçı kaybettikten sonra biraz düştük. Ev sahibi avantajı bizi belki de biraz yumuşattı. Olmamalıydı belki de. İlk maçı kaybettikten sonra rakip daha iyi oynadı. Bunlar olan olduktan sonra sadece üstüne konuşulacak şeyler. Maalesef o acıyı çeken olarak biz biliyoruz. Çok zor. O hedefle, favori olarak, o bütün yolu götürüp son maçta kaybetmek... Bunu atlatıp yolumuza devam etmek zor oldu. İnşallah play-offta daha iyi oynayarak yolumuza devam edeceğiz."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör