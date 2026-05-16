EuroLeague'de Final Four maçlarının hakemleri açıklandı
Giriş Tarihi: 16.05.2026 13:00

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonda görev alacak hakemler belli oldu.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Dörtlü Final'de 8 hakem görevlendirildi.

Organizasyonda Mehdi Difallah (Fransa), Luka Kardum (Hırvatistan), Milos Koljensic (Karadağ), Olegs Latisevs (Letonya), Robert Lottermoser (Almanya), Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya) ve Sreten Radovic (Hırvatistan) görev yapacak.

Latisevs'in 12. kez görev alacağı Dörtlü Final'de Lottermoser 11, Difallah 7, Radovic 5, Peruga 3 ve Nedovic 2. kez düdük çalacak. Kardum ile Koljensic ise Dörtlü Final organizasyonda ilk kez yer alacak.

EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunda 22 Mayıs Cuma günü Olympiakos-Fenerbahçe Beko ve Valencia Basket-Real Madrid maçları oynanacak. Kazanan takımlar, 24 Mayıs Pazar günü şampiyonluk maçına çıkacak.

