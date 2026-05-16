Fenerbahçe Beko normal sezonu lider bitirdi!

Giriş Tarihi: 16.05.2026 17:32

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 30. ve son haftasında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji deplasmanında 96-86 galip geldi.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Bahçeşehir Koleji deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Bahçeşehir Koleji deplasmanında 96-86'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe Beko'da 17 sayı üreten Chris Silva galibiyette başrol oynadı.

Bahçeşehir Koleji'nde 18 sayı üreten Trevion Williams maçın en skorer oyuncusu oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko galibiyet sayısını 25'e yükseltti ve normal sezonu lider bitirdi.

Bahçeşehir Koleji ise 9 mağlubiyetle normal sezonu tamamladı.

Fenerbahçe Beko, play-off etabında Safiport Erokspor ile eşleşti.

Bahçeşehir Koleji ise Trabzonspor ile play-offta rakip oldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
