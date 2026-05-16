Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Ömer Faruk Yurtseven, Real Madrid'e transfer oldu!
Giriş Tarihi: 16.05.2026 17:02

Ömer Faruk Yurtseven, Real Madrid'e transfer oldu!

Real Madrid, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

AA Basketbol
Ömer Faruk Yurtseven, Real Madrid’e transfer oldu!
  • ABONE OL

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, İspanyol kulübü Real Madrid ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid, Ömer Yurtseven ile anlaşmaya vardı ve bu anlaşmayla pivot oyuncusu 30 Haziran 2026'ya kadar kulüple sözleşme imzaladı." denildi.

Açıklamada, milli takımın da formasını giyen Yurtseven'in 2025'teki Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) Türkiye'nin gümüş madalya aldığı kadrosunda yer aldığı bilgisi hatırlatıldı.

Milli oyuncu, NBA kariyerinde Miami Heat (2021-2023), Utah Jazz (2023-2024) ve Golden State Warriors (2026) takımlarında oynadı. Yurtseven, son olarak geçen nisan ayında Warriors forması giymişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ÖMER FARUK YURTSEVEN #REAL MADRİD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ömer Faruk Yurtseven, Real Madrid'e transfer oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA