Fenerbahçe Beko’dan EuroLeague ve NBA Europe açıklaması!

Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun geleceğiyle ilgili tartışmaların arttığı dönemde kamuoyuna yönelik kapsamlı bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, süreç boyunca tüm projeleri yapıcı bir anlayışla değerlendirdiklerini ve Avrupa basketbolunun ortak akılla büyümesini desteklediklerini vurguladı.
Açıklamada, kulübün hiçbir zaman ayrıştırıcı bir tavır içerisinde olmadığı belirtilirken; tüm paydaşların ortak vizyonda buluşmasının Avrupa basketbolunun gelişimi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.
Fenerbahçe Beko ayrıca NBA Europe'un Avrupa basketboluna yönelik vizyonunu dikkatle takip ettiklerini duyurdu. Kulüp, NBA'in ilgisinin ve olası yatırım fikirlerinin Avrupa basketbolunun küresel büyümesine önemli katkılar sağlayabileceğini savundu.
Sarı-lacivertliler, EuroLeague ile NBA Europe arasında ilerleyen dönemde oluşabilecek iş birliklerinin Avrupa basketbolu adına değerli fırsatlar yaratabileceğine inandıklarını da açıklamasında özellikle vurguladı.
Açıklamanın en dikkat çeken bölümü ise EuroLeague lisansı hakkında oldu. Fenerbahçe Beko, bu sezon sonunda sona erecek olan lisans anlaşmasını yenileme kararı aldığını resmen açıkladı.
Kulüp, hedeflerinin yalnızca sportif başarı olmadığını; Avrupa basketbolunun ekonomik olarak güçlenmesi, sürdürülebilir biçimde büyümesi ve dünya çapında daha büyük bir marka haline gelmesine katkı sunmak olduğunu belirtti.
Fenerbahçe Beko son olarak, Avrupa basketbolunun gelişimi adına sorumluluk almaya ve oyunun geleceği için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.