Fenerbahçe Beko’dan EuroLeague ve NBA Europe açıklaması!

Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun geleceğiyle ilgili tartışmaların arttığı dönemde kamuoyuna yönelik kapsamlı bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, süreç boyunca tüm projeleri yapıcı bir anlayışla değerlendirdiklerini ve Avrupa basketbolunun ortak akılla büyümesini desteklediklerini vurguladı.

Açıklamada, kulübün hiçbir zaman ayrıştırıcı bir tavır içerisinde olmadığı belirtilirken; tüm paydaşların ortak vizyonda buluşmasının Avrupa basketbolunun gelişimi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Fenerbahçe Beko ayrıca NBA Europe'un Avrupa basketboluna yönelik vizyonunu dikkatle takip ettiklerini duyurdu. Kulüp, NBA'in ilgisinin ve olası yatırım fikirlerinin Avrupa basketbolunun küresel büyümesine önemli katkılar sağlayabileceğini savundu.