TBF Başkanı Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, "19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi, bugün hala milletimizin ortak inancı ve kararlılığıyla yanmaya devam ediyor. 19 Mayıs; yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, aynı zamanda gençliğe duyulan inancın, umudun ve geleceğe verilen en güçlü mesajın adıdır. Cumhuriyetimizin teminatı olan gençlerimiz; bugün bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında ülkemizi daha ileriye taşıma kararlılığıyla geleceğimizi şekillendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe ve spora verdiği önemin Türk sporunun her alanında yol göstermeye devam ettiğinin altını çizen Türkoğlu, şunları kaydetti:

"İki gün önce Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde dörtlü finallerini oynadığımız Ülker Basketbol Gençler Ligi'nde sahaya çıkan genç sporcularımızın ortaya koyduğu mücadele ve rekabet ruhu; 19 Mayıs'ın gençliğe emanet edilen vizyonunun sahadaki en anlamlı yansımalarından biridir. TBF Basketbol Spor Lisemiz, altyapı organizasyonlarımız ve gençlerimizi sporla buluşturan projelerimizle; sadece başarılı sporcular değil, ülkesine değer katan bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ay-yıldızlı formayı gelecekte gururla taşıyacak sporcularımızın aynı çatı altında eğitim aldığı, geliştiği ve hayallerinin peşinden koştuğu bu yapıların Türk basketbolunun geleceği adına büyük değer taşıdığına inanıyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı gönülden kutluyorum."