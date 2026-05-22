CANLI | Olympiakos-Fenerbahçe Beko! Sarı-lacivertliler, EuroLeague finali için sahada...

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague dörtlü finalinde Olimpiakos ile karşı karşıya geliyor.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyona son şampiyon olarak gelen sarı-lacivertliler, unvanını korumak adına sahaya çıkıyor.
CANLI SKOR
OLIMPIAKOS: 18
FENERBAHÇE BEKO: 12
İLK ÇEYREK SONUCU: 18-12
3 TAKIM TOPLAM 16 ŞAMPİYONLUK ELDE ETTİ
EuroLeague Final Four organizasyonunda mücadele edecek takımlarından 3'ü, toplam 16 kez kupanın sahibi oldu.
Real Madrid 11 şampiyonluk yaşarken, Olympiakos 3, Fenerbahçe ise 2 defa mutlu sona ulaştı. Valencia Basket ise ilk kez dörtlü final sahnesine çıkacak.
FENERBAHÇE, OLYMPIAKOS İLE 37. KEZ KARŞILAŞIYOR
Final four'un ilk maçında mücadele edecek Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 37. kez rakip oluyor.
İki takım arasında 2011-2012 sezonundan bu yana oynanan 36 müsabakanın 18'ini sarı-lacivertliler, 18'ini Yunanistan ekibi kazandı.
FENERBAHÇE İLE OLYMPIAKOS, FINAL FOUR'DA İSE 3. KEZ RAKİP
Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan finalde Yunanistan temsilcisini 80-64 yenerek EuroLeague'deki ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Olympiakos ise 2023-2024'teki üçüncülük maçında sarı-lacivertlileri 87-84 mağlup etti.
VALENCIA BASKET İLE REAL MADRID'İN 17. RANDEVUSU
Final four'un ikinci maçında sahaya çıkacak Valencia Basket ile Real Madrid, EuroLeague'de 17. kez kozlarını paylaşacak.
İki takım arasında yapılan 16 karşılaşmanın 10'unu eflatun-beyazlılar kazandı. Valencia ise 6 mücadelede sahadan galibiyetle ayrıldı.