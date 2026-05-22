CANLI | Olympiakos-Fenerbahçe Beko! Sarı-lacivertliler, EuroLeague finali için sahada...

3 TAKIM TOPLAM 16 ŞAMPİYONLUK ELDE ETTİ

EuroLeague Final Four organizasyonunda mücadele edecek takımlarından 3'ü, toplam 16 kez kupanın sahibi oldu.

Real Madrid 11 şampiyonluk yaşarken, Olympiakos 3, Fenerbahçe ise 2 defa mutlu sona ulaştı. Valencia Basket ise ilk kez dörtlü final sahnesine çıkacak.

FENERBAHÇE, OLYMPIAKOS İLE 37. KEZ KARŞILAŞIYOR

Final four'un ilk maçında mücadele edecek Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 37. kez rakip oluyor.

İki takım arasında 2011-2012 sezonundan bu yana oynanan 36 müsabakanın 18'ini sarı-lacivertliler, 18'ini Yunanistan ekibi kazandı.