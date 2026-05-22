EuroLeague’de ikinci finalist Real Madrid!

EuroLeague Final Four organizasyonunda Valencia Basket'i 105-90 yenen Real Madrid, finale yükseldi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Dörtlü Final'deki ikinci maçta İspanya temsilcileri karşı karşıya geldi.

Telekom Center'da oynanan müsabakanın ilk periyodu, Valencia'nın 28-26 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte toparlanan Real Madrid, soyunma odasına 62-56 önde gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren eflatun-beyazlı takım, üçüncü çeyreğini 86-73 üstün bitirdiği karşılaşmayı 105-90 kazanarak finale yükseldi.

EuroLeague'de en çok şampiyonluğa ulaşan takımı olarak öne çıkan Real Madrid, 24 Mayıs Pazar günü kupayı 12. kez müzesine götürmek için mücadele edecek.

İspanya ekibi, finalde 3 şampiyonluğu bulunan Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

