Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi’nde 4. kez final bileti alamadı

Giriş Tarihi: 22.05.2026 20:44

EuroLeague'de Dörtlü Final ilk maçında Olympiakos'a 79-61 mağlup olan sarı-lacivertli takım, finale yükselemedi. Fenerbahçe, 8. kez yer aldığı organizasyonda 2015, 2019 ve 2024'ün ardından 2026'da da adını finale yazdıramadı.

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçta Yunanistan ekibi Olympiakos'a 79-61 mağlup olan Fenerbahçe Beko, finale yükselemedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen organizasyonda normal sezonu 4. sırada bitiren ve play-off'ta Zalgiris'i eleyen sarı-lacivertli takım, zirvede yer alan ve play-off'ta Monaco'yu saf dışı bırakan Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın başında 12-0 seri yakalayan Olympiakos, ilk periyodu 18-12 önde tamamladı. İkinci periyotta 11-0'lık seri elde eden Yunanistan ekibi, soyunma odasına 33-24 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte de 11-0'lık seri yakalayan ve son 10 dakikaya 56-41 önde giren Olympiakos, karşılaşmayı 79-61 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 3 şampiyonluğu bulunan Yunanistan ekibi, 10. kez finale yükseldi. Olympiakos, 24 Mayıs Pazar günü finalde Valencia Basket-Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yunanistan ekibi, kazanması halinde EuroLeague'de 13 yıllık şampiyonluk özlemine son verecek.

FENERBAHÇE, 4. KEZ FİNALE YÜKSELEMEDİ

Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda 4. kez final biletini alamadı.

Fenerbahçe, organizasyonda 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026'da olmak üzere 8 kez son 4 takım arasında yer aldı.

2017 ve 2025'te kupanın sahibi olan sarı-lacivertliler, 2016 ve 2018'de ise ikincilikle yetindi. Fenerbahçe Beko, 2015, 2019 ve 2024'ün ardından 2026'da da finale yükselmeyi başaramadı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

