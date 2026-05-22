Haydi bir daha!

BASKETBOL Avrupa Ligi'nde Dörtlü inal heyecanı bugün Atina
'da başlıyor. Saat 18.00'de Fenerbahçe Beko
, ev sahibi Olympiakos
'la karşılaşacak. İki İspanyol Valencia Basket
ile Real Madrid
'in mücadelesi 21.00'de başlayacak. Maçlar Tivibu'dan yayınlanacak. Kazananlar 24 Mayıs Pazar günü 21.00'de finalde karşı karşıya gelecek. Tarihindeki ilk şampiyonluğu 2017'de Olympiakos'u yenerek elde eden Fenerbahçe Beko, geçen yıl Monaco'yu devirerek mutlu sona ulaşmıştı. 8. kez Final Four'da boy gösteren sarı-lacivertliler üst üste 2, toplamda üçüncü kez Avrupa'nın en büyüğü olma hedefinde. Organizasyon öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe'nin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "OAKA'da oyuncu olarak birçok şampiyonluk yaşadım. Üst üste şampiyon olursak harika olur ama kazanmak gerçekten zor. Bunu nasıl yapabileceğimizi düşünüyoruz" dedi. Kariyerinin son sezonunda EuroLeague şampiyonluğu yaşamak istediğini belirten Nando De Colo ise "Gergin hissetmiyorum. Üzerimde çok baskı yok. Kupayı kazanmak için savaşacağız" şeklinde konuştu.