Marko Simonovic: "Odaklanır ve maça doğru şekilde hazırlanırsak gidip kazanabiliriz"

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, Anadolu Efes eşleşmesini, kısa seri formatını, takımın oyun kimliğini ve Ankara'daki taraftar desteğini değerlendirdi.

Anadolu Efes'in son dönemde daha iyi oynadığını belirten Karadağlı pivot Marko Simonovic, "Gerçekten zor bir seri olacak çünkü Anadolu Efes'in son zamanlarda eskisinden daha iyi oynadığını biliyoruz. Nasıl oynadıklarını biliyoruz, onlarla zaten iki kez karşılaştık, bir kez evimizde yendik. Bence odaklanır ve maça doğru şekilde hazırlanırsak gidip kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kısa serilerde deplasmanda galibiyet almanın önemli olduğunu vurgulayan Karadağlı basketbolcu, "Bu kısa serilerde iki galibiyet yetiyor. Bu yüzden deplasmanda, onların sahasında en az bir galibiyet almamız gerekiyor. Kolay olmayacak ama nasıl oynadıklarını biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız ve iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Anadolu Efes'in fiziksel gücüne dikkati çeken Simonovic, "Onlar bir Avrupa Ligi takımı ve ne tür oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Kolay olmayacak ama sezon boyunca yaptığımız gibi bir adım daha ileri gidebileceğimizi göstermek için bizim adımıza gerçekten iyi bir fırsat. İyi ve fizikli oyuncuları var. Zor olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Telekom'un bu sezon BKT Avrupa Kupası'nda önemli maçlar oynadığını hatırlatan Simonovic, "Özellikle Avrupa Kupası'nda oynadığımız maçlarda gerçekten formdaydık ama sonunda istediğimiz gibi başarılı olamadık. Spor bu, basketbol böyle bir şey. Bence her birimiz bu maçlardan bir şeyler öğrendik. Şu an o bitti, önümüzde Basketbol Süper Ligi'nde bir adım daha var. Bu başka bir hikaye." şeklinde görüş belirtti.

Ankara'daki taraftar desteğinin kendileri için önemli olduğunu belirten Simonovic, "Taraftarlarımıza her zamanki gibi gelip bizi desteklemelerini söylemek istiyorum. Salon dolduğunda Ankara'daki atmosferin nasıl olduğunu gördük. Takımdaki herkes bunu seviyor. Taraftarlarımızı seviyoruz ve her zaman gelip bizi desteklemelerini bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.