NBA'de Cavaliers'ı yenen Knicks seriyi 2-0 yaptı
Giriş Tarihi: 22.05.2026 10:32

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Cleveland Cavaliers'ı 109-93 mağlup eden New York Knicks, seride 2-0 öne geçti.

Madison Square Garden'da oynanan maçta Josh Hart, 26 sayıyla play-off kariyer rekoru kırarken, Jalen Brunson 19 sayı, 14 asist, Karl-Anthony Towns 18 sayı, 13 ribauntluk performans sergiledi.

Üst üste 9. galibiyetini alan Knicks, 1999'dan bu yana ilk kez NBA Finalleri'ne yükselme yolunda önemli avantaj yakaladı.

Donovan Mitchell'ın 26 sayıyla oynadığı Cavaliers'ta, James Harden 18 sayı, Jarrett Allen 13 sayı, 10 ribauntluk katkı sağladı.

Serinin üçüncü maçı 24 Mayıs Pazar gecesi Cleveland kentindeki Rocket Arena'da oynanacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
