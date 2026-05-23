EuroLeague yönetimine büyük tepki! Dörtlü Finali eline yüzüne bulaştırdı

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan EuroLeague Dörtlü Final organizasyonu, Atina'da fiyaskoyla başladı.

Dün akşam oynanan Olympiakos-Fenerbahçe Beko karşılaşması öncesi ve esnasında yaşanan idari ve güvenlik zafiyetleri, turnuva tarihine kara bir leke olarak geçti.

Biletli Türk taraftarların salona alınmaması, oyuncu ailelerinin maruz kaldığı engeller ve salondaki ciddi güvenlik açıkları organizasyonda Türk tarafına kriz yaşattı.

BİLETSİZ YUNAN TARAFTARLAR SALONA ALINDI

Birçok Fenerbahçe taraftarı biletleri olmasına rağmen kapıda yaşanan kargaşa ve hatalar yüzünden Telekom Center'a giremedi. Yunan güvenlik güçlerinin yanı sıra Euroleague görevlilerinin bilet kontrol sistemini doğru kullanamaması nedeniyle kapılarda büyük yığılmalar yaşandı.

Fenerbahçe taraftarlarını salona almayan Yunan yetkililer, Olympiakos taraftarlarını ise bilet sorgulaması yapmadan salona girmesine izin verdi.

Bazı Fenerbahçe taraftarlarının da birlikte geldikleri gruplardan ayrılarak Yunanlılarla bir arada oturtulması güvenlik zafiyeti olarak dikkati çekerken, yaşanan bazı gerginlikler polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

TÜRK AİLELERİN YERİ GASP EDİLDİ

Skandalın boyutları sadece tribünlerle sınırlı kalmadı. Fenerbahçe Bekolu basketbolcuların ailelerini salona taşıyan araç, Yunan otoritelerinin trafik ve ulaşım koordinasyonunu sağlayamaması sebebiyle salona geç saatte ulaşabildi.

Ailelere ayrılan yerde ise başkalarının oturması ve EuroLeague görevlilerinin herhangi bir müdahalede bulunmaması tepkiyle karşılandı.

FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN BÜYÜK TEPKİ

Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak "Eğer biletli taraftarlarımız dışarıda bekletilirken biletsiz kişilerin salona alındığı doğruysa, bu artık basit bir organizasyon aksaklığı değil; doğrudan taraftar hakkının gaspı ve organizasyon güvenilirliğinin çöküşüdür." ifadelerini kullandı.

Ciritci ayrıca açıklamasında, "EuroLeague'in bu tabloya sadece 'Aksaklık' diyerek geçme lüksü yoktur. Açıklama yapmak, sorumluları belirlemek ve mağdur olan taraftarlara karşı somut bir telafi mekanizması oluşturmak zorundadır. Çünkü dün yaşanan mesele, sadece Fenerbahçe meselesi değildir. Bu, Avrupa basketbolunun itibarı meselesidir." vurgusunda bulundu.