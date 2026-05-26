Beşiktaş’tan Galatasaray’a 108 sayı! Seride 1-0 öne geçti...

Giriş Tarihi: 26.05.2026 22:13 Son Güncelleme: 26.05.2026 22:23

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 108-83 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 108-83 mağlup etti ve seride durumu 1-0'a getirdi.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Beşiktaş: Anthony Brown 11, Conor Morgan 16, Devon Dotson 12, Brynton Lemar 19, Sertaç Şanlı 9, Jonah Mathews 17, Yiğit Arslan 11, Ante Zizic 8, Berk Uğurlu 5

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Galatasaray: Fabian White Jr 17, Jerome Robinson 8, James Palmer Jr 11, Freddie Gillespie, Can Korkmaz, Errick McCollum 23, Muhsin Yaşar 22, Buğrahan Tuncer 2, John Meeks, John Petrucelli

Başantrenör: Gianmarco Pozzecco

1. Periyot: 29-18 (Beşiktaş lehine)

Devre: 56-41 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 88-62 (Beşiktaş lehine)

