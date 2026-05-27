New York Knicks 27 yıl sonra finalde

Doğu Konferansı final serisinde New York Knicks, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 130-93 yendi ve seriyi 4-0 kazanarak NBA finaline çıktı.
Üst üste 11. play-off galibiyetini alan ve Doğu Konferansı şampiyonluğuna ulaşan Knicks, 1999'dan sonra ilk kez adını NBA finaline yazdırdı.
Knicks'te Karl-Anthony Towns 19 sayı, 14 ribaund, OG Anunoby 17, Landry Shamet 16, Jalen Brunson ve Mikal Bridges ise 15'er sayıyla mücadele etti. New York Knicks, NBA finalinde Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (2-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.