Pota derbisinde Kartal’dan fark

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş Gain evinde Galatasaray MCT Technic'i 108-83'lük skorla farklı mağlup etti.
Siyahbeyazlılarda Brynton Lemar attığı 19 buldu. Sarı-kırmızılılarda ise 23 sayıyla oynayan Errick McCollum
ve 22 sayı kaydeden Muhsin Yaşar'ın performansları galibiyet için yeterli olmadı. Serinin ikinci maçı yarın Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. İki galibiyete ulaşan taraf adını yarı finale yazdıracak. Öte yandan diğer müsabakada Bahçeşehir Koleji evinde Trabzonspor'u 91-65 mağlup etti.