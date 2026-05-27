Basketbol Haberleri TOFAŞ'ta Massimo Cancellieri dönemi!
Giriş Tarihi: 27.05.2026 14:31

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Massimo Cancellieri getirildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenörlük görevi için İtalyan koç Massimo Cancellieri ile anlaştı.

Kulübün açıklamasında, Dolomiti Energia Trento'yu çalıştıran Cancellieri'nin, takımını EuroCup'ta çeyrek finale taşıdığı ve İtalya Ligi'nde play-off oynattığı vurgulanarak "Avrupa basketbolunda özellikle yüksek enerjili, sert savunmaya dayalı ve disiplinli oyun felsefesiyle tanınan sayın Coach Massimo Cancellieri'ye 'TOFAŞ ailesine hoş geldin' diyor, basketbol takımımızın başında kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

TOFAŞ'ta başantrenör Murat Hüseyin Yılmaz ile 16 Mayıs'ta yollar ayrılmıştı.

