Bahçeşehir Koleji net galibiyetle yarı finalde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçındaİlk karşılaşmada da 91-65 yenilen Karadeniz temsilcisi ise play-off'a veda etti. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan müsabakada periyotlar 22-29, 26-19, 16-26 ve 14-20 sona erdi. Karşılaşmanın en skoreri 28 sayıyla bordomavililerin yıldızı Marcquise Reed olurken İstanbul ekibinde ise Caleb Homesley 27 sayı kaydetti. Öte yandan diğer maçtaYarı finale yükselecek taraf, yarın oynanacak üçüncü müsabakanın ardından belli olacak.

