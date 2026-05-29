Giriş Tarihi: 29.05.2026

Bahçeşehir Koleji net galibiyetle yarı finalde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor'u deplasmanda 94-78 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek yarı finale yükseldi. İlk karşılaşmada da 91-65 yenilen Karadeniz temsilcisi ise play-off'a veda etti. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan müsabakada periyotlar 22-29, 26-19, 16-26 ve 14-20 sona erdi. Karşılaşmanın en skoreri 28 sayıyla bordomavililerin yıldızı Marcquise Reed olurken İstanbul ekibinde ise Caleb Homesley 27 sayı kaydetti. Öte yandan diğer maçta Galatasaray MCT Technic, evinde Beşiktaş GAİN'i 78-75 yendi ve seride durumu 1-1'e getirdi. Yarı finale yükselecek taraf, yarın oynanacak üçüncü müsabakanın ardından belli olacak.

#BAHÇEŞEHİR KOLEJİ #TRABZONSPOR #GALATASARAY MCT TECHNİC #BEŞİKTAŞ GAİN

