Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri EuroCup şampiyonu JL Bourg'tan EuroLeague kararı!
Giriş Tarihi: 29.05.2026 16:11

JL Bourg Basket, EuroCup şampiyonu olmasına rağmen gelecek sezon EuroLeague’e katılmayacağını ve EuroCup’ta mücadele etmeyi sürdüreceğini açıkladı.

İHA
JL Bourg Basket, geride kalan sezonda finalde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek EuroCup şampiyonluğuna ulaşmasına rağmen, gelecek sezon EuroLeague'de yer almayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, birkaç haftadır Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonunda mücadele etme ihtimalinin detaylı şekilde değerlendirildiği ifade edildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, EuroCup şampiyonluğunun ardından EuroLeague'e geçiş sürecinin sportif ve yapısal açıdan kapsamlı biçimde incelendiğini ancak bu adımın mevcut şartlarda kulübün oluşturduğu yapıyı riske atabileceği sonucuna varıldığını belirtti.

Bu kararın ardından EuroCup şampiyonu Bourg, gelecek sezon da Avrupa'nın ikinci büyük organizasyonu olan EuroCup'ta mücadele etmeyi sürdürecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
