Basketbol Süper Ligi’nde yarı final maçları programı açıklandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçlarının programı belli oldu.
Çeyrek final serilerinin ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN ve Fenerbahçe Beko play-off yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. Play-off yarı final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım adını finale yazdıracak.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre ligde play-off yarı final maçlarının programı şöyle:
1 Haziran Pazartesi
20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes
2 Haziran Salı
20.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji
3 Haziran Çarşamba
20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes
4 Haziran Perşembe
20.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji
5 Haziran Cuma
20.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko
6 Haziran Cumartesi
20.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş GAİN
7 Haziran Pazar (Gerekirse)
20.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko
8 Haziran Pazartesi (Gerekirse)
20.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş GAİN
9 Haziran Salı (Gerekirse)
20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes
10 Haziran Çarşamba (Gerekirse)
20.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji