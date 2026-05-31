Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off yarı final heyecanı!

Sezonun en kritik dönemecinde iki dev Türk kulübü, finale yükselebilmek adına parkeye çıkıyor. Normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertliler ile çeyrek final engelini rahat geçen lacivert-beyazlıların mücadelesi nefesleri kesecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı dev randevunun tüm detayları, canlı yayın bilgileri ve saat detayları netleşti.
Basketbolseverlerin heyecanla beklediği play-off yarı final serisinin ilk maçı, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak. İstanbul'daki basketbol tutkunlarını tribüne çekecek olan bu kritik derbide ilk hava atışı saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Seride üstünlüğü ele geçirmek isteyen iki ekip de parkeye tam konsantrasyonla çıkacak.
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi normal sezonunu zirvede tamamlayarak play-off aşamasına büyük bir avantajla girmişti. Çeyrek final serisinde rakiplerini saf dışı bırakmayı başaran sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yolundaki en ciddi rakiplerinden Anadolu Efes ile eşleşti. Anadolu Efes ise zorlu Türk Telekom serisini başarıyla geçerek adını son dört takım arasına yazdırmayı bildi.