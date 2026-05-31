Fenerbahçe Beko'nun yarı finalde konuğu Anadolu Efes
Giriş Tarihi: 31.05.2026 09:56

Fenerbahçe Beko'nun yarı finalde konuğu Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi yarı finalinde yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak.

AA
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin normal sezonunu en üst sırada bitiren sarı-lacivertli ekip, çeyrek final serisinde Safiport Erokspor'u eleyerek yarı finale yükseldi.

Normal sezonu 4. tamamlayan Anadolu Efes ise çeyrek final serisinde Türk Telekom'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final serisinde üç maç kazanan takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

