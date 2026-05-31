YARI FİNAL BAŞLIYOR! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 1.06.2026 00:53

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk müsabakasında Fenerbahçe Beko, sahasında ezeli rakibi Anadolu Efes ile kozlarını paylaşıyor. Parkedeki bu dev derbiyi canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının güncel yanıtlarını arıyor.

Sezonun en kritik dönemecinde iki dev Türk kulübü, finale yükselebilmek adına parkeye çıkıyor. Normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertliler ile çeyrek final engelini rahat geçen lacivert-beyazlıların mücadelesi nefesleri kesecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı dev randevunun tüm detayları, canlı yayın bilgileri ve saat detayları netleşti.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği play-off yarı final serisinin ilk maçı, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak. İstanbul'daki basketbol tutkunlarını tribüne çekecek olan bu kritik derbide ilk hava atışı saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Seride üstünlüğü ele geçirmek isteyen iki ekip de parkeye tam konsantrasyonla çıkacak.

DEV DERBİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yarı final serisinin tüm heyecanı ekran başındaki izleyicilerle şifreli buluşacak. Heyecan dozu yüksek olan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes müsabakası, naklen ve canlı olarak beIN Sports 5 ekranlarından izlenebilecek.

İKİ TAKIMIN PLAY-OFF YARI FİNAL YOLCULUĞU

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi normal sezonunu zirvede tamamlayarak play-off aşamasına büyük bir avantajla girmişti. Çeyrek final serisinde rakiplerini saf dışı bırakmayı başaran sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yolundaki en ciddi rakiplerinden Anadolu Efes ile eşleşti. Anadolu Efes ise zorlu Türk Telekom serisini başarıyla geçerek adını son dört takım arasına yazdırmayı bildi.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

