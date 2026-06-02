Anadolu Efes'e Vincent Poirier'den kötü haber!
Giriş Tarihi: 2.06.2026 15:44

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen Fransız oyuncu Vincent Poirier'nin aşil tendonunda sakatlık tespit edildi.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı finalinde dün oynanan Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ardından Fransız oyuncu Vincent Poirier'nin aşil tendonunda sakatlık tespit edildiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün oynadığımız Fenerbahçe Beko karşılaşmasında aşil tendonu bölgesinden sakatlanan Vincent Poirier'nin tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat olacak oyuncumuzun sahalardan 8-9 ay uzak kalmasının öngörüldüğünü belirtmiştir."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE BEKO #ANADOLU EFES

