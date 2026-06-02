Ne dönüş ama!

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçı büyük bir heyecana sahne oldu.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maçın ilk üç periyodunu Anadolu Efes 21-6, 34-21 ve 51-36'lık üstünlükle bitirdi. Ancak son çeyrekte Fenerbahçe öyle bir şov yaptı ki neredeyse imkânsızı başardı. Nicolo Melli, Tarık Biberovic ve Talen Horton-Tucker üçlüsü Kanarya'yı canlandırdı. Son anlara 59-57 geride giden sarı-lacivertlilerde Horton- Tucker basket faul aldı. Tek atışı da sayıya çevirince skor 60-59 oldu.F.Bahçe seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyet alan tarafın finale çıkacağı eşleşmede ikinci maç yarın saat 20.00'de oynanacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!