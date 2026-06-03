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Giriş Tarihi: 3.06.2026

Seride ilk söz Kartal’ın

Seride ilk söz Kartal’ın
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TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş GAİN, evinde Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmada periyotlar 21-20, 14-12, 18-21 ve 29-26 sona erdi. Siyahbeyazlılarda Conor Morgan 13, Zonah Mathews ve Yiğit Arslan 12'şer sayı kaydetti. Bahçeşehir'de ise Malachi Flynn 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. İkinci müsabaka yarın saat 20.00'de yine Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak. Seride üç maç kazanan takım finale yükselecek.

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Seride ilk söz Kartal’ın
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