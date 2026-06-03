Seride ilk söz Kartal’ın

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçındaKarşılaşmada periyotlar 21-20, 14-12, 18-21 ve 29-26 sona erdi. Siyahbeyazlılarda Conor Morgan 13, Zonah Mathews ve Yiğit Arslan 12'şer sayı kaydetti. Bahçeşehir'de ise Malachi Flynn 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. İkinci müsabaka yarın saat 20.00'de yine Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak.