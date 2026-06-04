Fenerbahçe geriden gelmeyi seviyor!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko
, Anadolu Efes
'i 73-72 yendi. Serinin ilk müsabakasında da geriden gelerek rakibini 1 sayı farkla mağlup eden sarı-lacivertliler, yine aynı şekilde kazandı. Kanarya'da Tarık Biberovic 20, Talen Horton-Tucker 19, Wade Baldwin de 14 sayı attı.
Efes'te Jordan Loyd 19 sayı kaydetti. F.Bahçe'nin 2-0 önde olduğu seride 3. karşılaşma yarın saat 20.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. 3 galibiyet alan takım, finale çıkacak.