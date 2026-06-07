Bahçeşehir seride önde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji evinde Beşiktaş GAİN'i uzatmaya giden maçta 98-95 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada periyotlar normal sürede 22-15, 18-31, 23-12 ve 15-20 ile 78-78 sona erdi. Uzatmada ise Kırmızı Ejderhalar kazanmasını bildi. Maçın en skoreri ev sahibinde 27 sayı kaydeden Malachi Flynn oldu. Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin dördüncü karşılaşması yarın yine Bahçeşehir Koleji
'nin ev sahipliğinde oynanacak.