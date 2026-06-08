Fenerbahçe Beko finale çıktı!

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Play-off yarı final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 102- 93 mağlup ederek bileti aldı. Seride 2-1 önde olan ve deplasmanda sahaya çıkan Kanarya, geriden gelerek 87-87 ile müsabakayı uzatmaya götürdü. Oyunun son bölümünü de iyi oynayıp finale yükseldi. Kanarya'da Baldwin 32 sayıyla müthiş bir performans sergiledi.
Melli 16, Horton-Tucker 15, Hall da 13 sayı attı. Efes'te ise Dozier 15 sayıyla en skorer isim oldu. F.Bahçe, finalde Beşiktaş GAİNBahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. O seride Bahçeşehir 2-1 önde bulunuyor.