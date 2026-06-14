Final serisine kartal pençesi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisinin ilk maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-80 yenerek 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar ilk çeyreği 27-16 önde tamamlarken soyunma odasına da 43-42 üstün gitti. İkinci yarıya Kanarya 9-0'lık seriyle başladı ama Berk Uğurlu'nun serbest atış sayılarıyla toparlanan Kartal, final periyoduna 62-61 avantajla geçerken parkeden 88-80 galip ayrıldı. Beşiktaş'ta Berk 20 sayı attı, Anthony 14, Vitto 12, Yiğit de 10 sayıyla çift haneye ulaştı. F.Bahçe'de Biberovic ve Baldwin 16'şar sayı kaydetti. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı play-off final serisinin ikinci müsabakası, yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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