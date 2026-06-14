Yumruklar konuştu Ataman çıldırdı!

YUNANİSTAN Basketbol Ligi play-off final serisinin 5. ve son maçında Olympiakos, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos'u 89-85 yenerek şampiyon oldu.
Ancak müsabakanın ardından gerçekleşenler, Ataman'ı çok kızdırdı. Parkede aralarında gerginlik yaşanan Olympiakoslu Tyrique Jones ile Panathinaikoslu Kendrick Nunn, soyunma odasında da tartışmaya devam etti. Jones, üstüne yürüdüğü Nunn'a yumruk attı. İkiliyi güvenlik güçleri zor ayırdı. Ataman da olayla ilgili ateş püskürdü: "Şu anda Yunan basketbolunda yaşananlar adil değil. Biz yenilgiyi kabul ediyoruz. Ancak Tyrique Jones maç sonu soyunma odasına gelerek Kendrick'e vurdu. Kim bu herif? Bu ne demek oluyor."