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Giriş Tarihi: 22.06.2026 11:50

Karşıyaka potada puan silme cezasından kurtuldu

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin köklü ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi puan silme cezası almayacak.

DHA
Karşıyaka potada puan silme cezasından kurtuldu
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52 yıldır aralıksız yer aldığı Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon küme düşmekten son maçın son salisesinde aldığı mucizevi galibiyetle kurtulan Karşıyaka yeni sezon öncesi puanının silinmesi tehlikesini de önledi.

Özel denetim şirketi tarafından yapılan mali denetim raporunu ek sürenin 19 Haziran Cuma sona eren son gününde Basketbol Federasyonu'na teslim eden yeni yönetim, takımın kriterleri yerine getirmediği için sezona eksi 1 puanla başlama tehlikesini engelledi. Karşıyaka yönetimi bu hafta içinde Başkan Yiğit Tusder'in direkt yöneteceği basketbol şubesinin yeni yönetimini de belirleyecek. Yeşil-kırmızılılar, basketbol şube yönetimi belirlendikten sonra sözleşmesi sona eren Antrenör Ahmet Kandemir'le masaya oturacak.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Karşıyaka potada puan silme cezasından kurtuldu
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