U17 Milli Basketbol Takımı, Yeni Zelanda’yı mağlup etti!

Milli takım karşısında ikinci periyotta boyalı alanda etkili olan Yeni Zelanda, devreye 41-28 üstün girdi.

Milliler, üçüncü çeyrekte de rakibine kolay sayı fırsatı verdi. Farkı bir ara 25 sayıya (56-31) çıkaran Yeni Zelanda, final periyoduna da 64-47 önde gitti.

Son çeyrekte oyunun iki yönünde etkili bir performans ortaya koyan ay-yıldızlı ekip, arka arkaya atılan üç sayılık basketlerle farkı eritti ve 36. dakikada öne geçti: 69-70. Türkiye, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Demir Öztürk'ün bitime 3 saniye kala kaydettiği sayılarla eşitliği yakaladı ve karşılaşmanın normal süresi 84-84 sona erdi.

Karşılıklı basketlerle geçilen ilk uzatma bölümü 96-96'lık beraberlikle tamamlandı.

İkinci uzatmada rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Türkiye, maçı 112-100 kazandı.

Ay-yıldızlılarda Ömer Kutluay'ın 39, Darius Karutasu'nun 37 sayısı galibiyette önemli rol oynadı. Yeni Zelanda'da ise Jayden Cecil'ın 42, Liam Keogh'un 20 sayısı kazanmaya yetmedi.

Öte yandan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Başkan Vekili Harun Erdenay, karşılaşmayı saha kenarından takip etti.

Milli takım, gruptaki ikinci maçında yarın saat 20.15'te Slovenya ile karşılaşacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör