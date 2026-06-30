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Giriş Tarihi: 30.06.2026 19:00

Galatasaray Basketbol Takımı'nda ayrılık

Galatasaray Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu McCollum ile yollar ayrıldı.

AA
Galatasaray Basketbol Takımı’nda ayrılık
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Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Errick McCollum ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten 38 yaşındaki basketbolcunun ayrılığına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezon başında yeniden sarı-kırmızılı renklerimize katılan, 2016 yılındaki tarihi Avrupa Kupası şampiyonluğumuzun da en önemli mimarlarından biri olan takım kaptanımız Errick McCollum'a, kulübümüze kattığı tüm unutulmaz değerler için sonsuz teşekkür ederiz. Galatasaray ailesine ve bu şanlı armaya verdiğin tüm emekler için minnettarız. Kariyerinin bundan sonraki döneminde sana ve ailene başarılar dileriz, Errick."

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ERRİCK MCCOLLUM #GALATASARAY

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Galatasaray Basketbol Takımı'nda ayrılık
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