Geleceğe yatırım: Basketbol Kütüphanesi

Türkiye Basketbol Federasyonu Kütüphanesi dün görkemli törenle açıldı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, başantrenör Ergin Ataman ile milli basketbolcular katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Bak, çok güzel bir açılış için buluştuklarını aktararak, "Türkiye Basketbol Federasyonu Kütüphanesi'nin açılışı, bizim için de geleceğe yapılan en büyük yatırımlardan biri. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu süreç içerisinde başından itibaren bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bu merkez; içerisinde salonlarıyla, kütüphanesiyle, yıl sonunda açılacak olan müzesiyle, spor malzemesi satış yerleriyle, oteliyle ve diğer hususlarıyla dev bir kompleks haline geldi'' ifadelerini kullandı. FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ise "Türkiye, harika bir basketbol ülkesi. FIBA'nın organizasyonlarına çok iyi ev sahipliği yapıyor" dedi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Hayallerimizi gerçekleştirmek bizi çok mutlu ediyor" dedi.

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