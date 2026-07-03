12 dev adam durdurulamıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda Bosna Hersek'i 82-75 mağlup etti. Bosna- Hersek'in Zenica kentindeki Husejin Smajlovic Arena'da oynanan karşılaşmada periyotlar 18-17, 21-17, 18-25 ve 18-23 sona erdi. 12 Dev Adam, C Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kazandı ve namağlup liderlikle ikinci turu garantiledi. Milliler sırasıyla evinde Bosna-Hersek'i 93-71, deplasmanda İsviçre'yi 85-60, Sırbistan'ı 82-78 ve İstanbul'da Sırbistan'ı 94-86 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi konuk edecek. Basketbol Dünya Kupası, 27 Ağustos - 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bu turnuva, Arap Yarımadası'nda düzenlenecek ilk Basketbol Dünya Kupası olma özelliğiyle de öne çıkıyor.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİLLİ TAKIMI TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek galibiyeti sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve başantrenör Ergin Ataman'ı telefonla arayarak tebrik etti.