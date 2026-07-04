Genç dev adamlardan tarihi zafer

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalindeTürkiye'nin ev sahipliği yaptığı ve Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta periyotlar 24-21, 22-24, 24-23 ve 17-26 sona erdi.Milliler, organizasyonun yarı finalinde bugün saat 21.00'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan karşılaşmayıA Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Türk basketbolunun efsane başantrenörlerinden Aydın Örs ile eski milli oyuncular Mehmet Okur ve Semih Erden de müsabakayı takip etti.

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