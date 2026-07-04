Genç dev adamlardan tarihi zafer

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Ay-Yıldızlılar, Fransa'yı 94-87'lik skorla mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ve Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta periyotlar 24-21, 22-24, 24-23 ve 17-26 sona erdi. Genç millilerimiz son periyotta 6 sayı geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve destansı bir mücadeleyle Horozları parkeden sildi. Ömer Kutluay kaydettiği 30 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken Romanya asıllı Darius Karutasu da 24 sayı buldu.
Milliler, organizasyonun yarı finalinde bugün saat 21.00'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Türk basketbolunun efsane başantrenörlerinden Aydın Örs ile eski milli oyuncular Mehmet Okur ve Semih Erden de müsabakayı takip etti.