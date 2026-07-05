Ömer Kutluay: Çok mutluyuz, içimiz rahat!

17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı oyuncusu Ömer Kutluay, gelecek hedefleri için çok çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Ömer Kutluay ile ABD 17 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı oyuncusu Joaquim Boumtje Boumtje, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın ödül töreninin ardından Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Turnuvanın en iyi beşine seçildiği için mutlu olduğunu aktaran Ömer Kutluay, "İlk beşe girmek tabii ki de çok güzel bir şey. Bu ödülü takımım sayesinde aldım. Turnuva istediğimiz gibi bitmedi. Yine de genel olarak mutluyum. Bence çok güzel savaştık. 25 sayıdan döndüğümüz oldu. Bence pes etmemeyi çoğu kişiye öğrettik. O yüzden çok mutluyuz, içimiz rahat." ifadelerini kullandı.

Ömer, bu tarz turnuvaların genç oyunculara çok şey kattığını dile getirerek, "Bence genç yaşta böyle önemli bir turnuvada oynamak insanlara çok güzel şeyler katıyor. Tecrübeleniyorsun. O yüzden bence olgunlaştığımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Gelecek hedeflerine de değinen 17 yaşındaki oyun kurucu, "Tabii ki de çok çalışmaya devam edeceğim. Bu ödülü almam beni yavaşlatmayacak, aksine çok daha hırslandıracak. O yüzden gelecek kariyerimde daha çok tecrübelenip daha iyi bir yere gitmek istiyorum." diye konuştu.