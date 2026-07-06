A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre’yi devirdi! Namağlup lideriz

İkinci periyotta Türkiye, Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven'in pota altından üst üste kaydettiği basketlerle ritim yakaladı. Milliler, Ömer Faruk'un 3 sayılık basketiyle 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 33-22. Kalan bölümde skor üretmeye devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı karşısında Schumacher ile basketler bulan İsviçre, farkın açılmasına izin vermedi. Milliler, soyunma odasına 47-41 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte 12 Dev Adam, Flynn ve Adem Bona'nın skorer oyunuyla üstünlüğü iyice ele geçirdi. 24. dakikada farkı 8'e (58-50) indiren İsviçre karşısında 16-0'lık seri yakalayan ay-yıldızlılar, bitime 39 saniye kala farkı 24'e kadar yükseltti: 74-50. Türkiye, son bölüme 76-52 üstün girdi.

Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, sahadan 95-72'lik galibiyetle ayrıldı.