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Giriş Tarihi: 6.07.2026 20:59 Son Güncelleme: 6.07.2026 21:10

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre’yi devirdi! Namağlup lideriz

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’nun 6. ve son maçında İsviçre’yi 95-72 mağlup etti.

AA Basketbol
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre’yi devirdi! Namağlup lideriz
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FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nun 6. ve son haftasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre ile karşı karşıya geldi. Kritik müsabaka Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunda A Erkek Basketbol Takımı, 6 oyuncusuyla skor üretti. Schumacher ile etkili olan İsviçre karşısında özellikle pota altını iyi kullanan milliler, ilk çeyreği 22-19 önde tamamladı.

İkinci periyotta Türkiye, Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven'in pota altından üst üste kaydettiği basketlerle ritim yakaladı. Milliler, Ömer Faruk'un 3 sayılık basketiyle 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 33-22. Kalan bölümde skor üretmeye devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı karşısında Schumacher ile basketler bulan İsviçre, farkın açılmasına izin vermedi. Milliler, soyunma odasına 47-41 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte 12 Dev Adam, Flynn ve Adem Bona'nın skorer oyunuyla üstünlüğü iyice ele geçirdi. 24. dakikada farkı 8'e (58-50) indiren İsviçre karşısında 16-0'lık seri yakalayan ay-yıldızlılar, bitime 39 saniye kala farkı 24'e kadar yükseltti: 74-50. Türkiye, son bölüme 76-52 üstün girdi.

Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, sahadan 95-72'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı, grup aşamasını 6'da 6'yla namağlup lider bitirdi.

İsviçre ise grubu galibiyetle tanışamadan son sırada tamamladı.

İsviçre'de 23 sayı üreten Alex Schumacher maçın en skorer oyuncusu oldu.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Ömer Faruk Yurtseven 18, Alperen Şengün 17, Cedi Osman ve Adem Bona ise 15'er sayıyla maçı tamamladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre’yi devirdi! Namağlup lideriz
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